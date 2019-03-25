На перекрестке проспекта медиков и улицы Профессора Попова иномарка протаранила скорую помощь

СЕГОДНЯ 21:02 2019-03-25T21:02:49+03:00

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Даже наличие проблесковых маячков не гарантирует свободного проезда по трассе. Так, вечером 25 марта в Петроградском районе Петербурга в аварию попала машина скорой помощи.

- На пересечении проспекта Медиков и улицы Профессора Попова, белая «Шкода» влетела в медицинский «Форд». Врач, вышедший из скорой, держался за голову. Видимо удар был сильным, - пишут очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Через считанные минуты к месту аварии прибыли несколько экипажей ГИБДД и четыре кареты скорой помощи. Одна из них оказалась реанимацией. Вскоре она уехала с включенными мигалками и сиреной. Возможно, что в нее перегрузили больного из разбитой медицинской машины.

О других пострадавших пока информации нет. Сейчас на месте столкновения работают экипажи дорожной полиции, которые установят все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU