2019-03-25T21:02:49+03:00
Происшествия

На перекрестке проспекта медиков и улицы Профессора Попова иномарка протаранила скорую помощь

Обе машины получили серьезные повреждения
Петр КИБЕР
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В Петроградском районе в аварию попала скорая помощь. Фото: "Аварийный Петербург".В Петроградском районе в аварию попала скорая помощь. Фото: "Аварийный Петербург".
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Даже наличие проблесковых маячков не гарантирует свободного проезда по трассе. Так, вечером 25 марта в Петроградском районе Петербурга в аварию попала машина скорой помощи.

- На пересечении проспекта Медиков и улицы Профессора Попова, белая «Шкода» влетела в медицинский «Форд». Врач, вышедший из скорой, держался за голову. Видимо удар был сильным, - пишут очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Через считанные минуты к месту аварии прибыли несколько экипажей ГИБДД и четыре кареты скорой помощи. Одна из них оказалась реанимацией. Вскоре она уехала с включенными мигалками и сиреной. Возможно, что в нее перегрузили больного из разбитой медицинской машины.

О других пострадавших пока информации нет. Сейчас на месте столкновения работают экипажи дорожной полиции, которые установят все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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