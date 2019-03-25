Следком начал проверку после гибели ребенка на Неве

25 Март 21:23 2019-03-25T21:23:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственное управление Следкома России по Санкт-Петербургу начало проверку по факту гибели 10-летнего ребенка, который днем 25 марта провалился под лед Невы. Трагедия произошла на Обуховской набережной, напротив дома 137 по проспекту Обуховской обороны.

- В настоящее время следователями совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу проводится осмотр места происшествия. Выполняются мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств трагедии, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, что о ЧП стало известно около 17:00 25 марта. По телефону «112» позвонлии жители дома номер 131 по проспекту Обуховской обороны, которые заметили двух детей на льду Невы. По словам звонивших, один ребенок провалился под лед.

Через несколько минут к месту трагедии прибыли полицейские и спасатели. Одного мальчика 2008 горда рождения удалось снять с льдины и помощью каната и надувной лодки. Тело второго ребенка до сих пор ищут водолазы. С родителями детей работают психологи.

ИСТОЧНИК KP.RU