С 27 марта в Петербурге начинается месячник испытаний теплосетей

25 Март 21:54 2019-03-25T21:54:53+03:00

С 27 марта в Петербурге начнут испытывать трубы на прочность. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для проверки состояния труб коммунальщики будут подавать в них воду максимальной температуры

Изменить размер текста: A A

Новые коммунальные аварии могут ждать жителей Петербурга в ближайших месяц. С 27 марта и по 25 апреля в городе на Неве будут проходить испытания на тепловых сетях. Жителям города стоит приготовиться к горячим батареям и возможным неудобствам.

- С 28 марта по 25 апреля ГУП «ТЭК СПб» выполнит 16 температурных испытаний тепловых сетей на устойчивость к максимальным температурным нагрузкам. температура теплоносителя может достигать 95-110 градусов, - сообщает пресс-служба компании.

Также тестировать коммуникации будут и два других поставщика тепла: «Теплосеть» и «Петербургтеплоэнерго». За месяц специалисты протестируют сотни километров теплотрасс в Петербурге.

Сегодня о планах всех трех компаний было заявлено на специальной пресс-конференции.

Горожанам напомнили, что хотя испытания максимальной температурой - рядовое явление, но они могут представлять опасность. Поэтому при выходе пара на поверхность стоит не рисковать и звонить по телефонам 004 и 112.

ИСТОЧНИК KP.RU