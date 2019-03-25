2019-03-25T21:54:53+03:00
Общество

С 27 марта в Петербурге начинается месячник испытаний теплосетей

Для проверки состояния труб коммунальщики будут подавать в них воду максимальной температуры
Петр КИБЕР
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С 27 марта в Петербурге начнут испытывать трубы на прочность.С 27 марта в Петербурге начнут испытывать трубы на прочность.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Новые коммунальные аварии могут ждать жителей Петербурга в ближайших месяц. С 27 марта и по 25 апреля в городе на Неве будут проходить испытания на тепловых сетях. Жителям города стоит приготовиться к горячим батареям и возможным неудобствам.

- С 28 марта по 25 апреля ГУП «ТЭК СПб» выполнит 16 температурных испытаний тепловых сетей на устойчивость к максимальным температурным нагрузкам. температура теплоносителя может достигать 95-110 градусов, - сообщает пресс-служба компании.

Также тестировать коммуникации будут и два других поставщика тепла: «Теплосеть» и «Петербургтеплоэнерго». За месяц специалисты протестируют сотни километров теплотрасс в Петербурге.

Сегодня о планах всех трех компаний было заявлено на специальной пресс-конференции.

Горожанам напомнили, что хотя испытания максимальной температурой - рядовое явление, но они могут представлять опасность. Поэтому при выходе пара на поверхность стоит не рисковать и звонить по телефонам 004 и 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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