Погода на 26 марта в Петербурге: Снег и гололед

СЕГОДНЯ 07:36 2019-03-26T07:36:12+03:00

Во вторник, 26 марта, в Петербурге будет идти снег Фото: Артем КИЛЬКИН

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Только снег успел сойти с улиц Петербурга, как утром, 26 марта, все дороги, машины, деревья и крыши домов снова оказались укутаны белым покрывалом. Ночью отметка на термометре опустилась ниже нуля и все лужи покрылись тонким слоем льда. Спешащие утром на работу петербуржцы опасливо переступают по асфальту, стараясь не поскользнуться.

- В ночь на 26 марта в Петербурге шел снег. Продолжились осадки и утром. Днем во вторник синоптики также прогнозируют небольшой снегопад, возможно с дождем, - сообщили в ФГУБ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ночью в Петербурге прошли небольшие заморозки. Температура воздуха опустилась ниже нуля до 1-3 градусов. Днем несколько потеплеет: воздух должен прогреться до 1-3 градусов выше нуля.

Несмотря на дневное потепление, дороги покрыты скользкой ледяной коркой, по которой автовладельцам стоит ездить с пониженной скоростью, дабы не создавать аварийных ситуаций.

Не самая высокая для весны температура продержится в Петербурге всю неделю с небольшими перепадами. Но уже ближе к апрелю в Северную столицу должно заглянуть солнце.

ИСТОЧНИК KP.RU