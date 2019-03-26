2019-03-26T08:01:33+03:00
Общество

По улицам Петербурга бродит «молчаливый медведь»

В руках у «животного» вопросы и загадки [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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По Петербургу бродит "молчаливый медведь"По Петербургу бродит "молчаливый медведь"Фото: СОЦСЕТИ
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«Отчего вы всегда ходите в черном?», спрашивает большой, серый, плюшевый медведь. Необычного человека в костюме животного заметили жители Петербурга днем 25 марта. Этот медведь не обычная ростовая кукла, одна из тех, которые фотографируются с туристами, а потом требуют за снимки деньги. Этот, как его назвали, медведь, бродит по городу и держит в руках карточки с посланиями.

Какую мысль пытается донести "плюшевый герой", не известно Фото: СОЦСЕТИ

Какую мысль пытается донести "плюшевый герой", не известноФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

- Молчаливый медведь с картинками. Может кто-то знает, что к чему? – задаются вопросом петербуржцы.

Однако особо идей или знаний о том, кто скрывается под маской медведя, похожего на пуму. Человек в костюме ходит по городу, среди достопримечательностей Петербурга и держит в руках листы с разными надписями.

На карточке у медведя загадка Фото: СОЦСЕТИ

На карточке у медведя загадкаФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

«Утром на 4-х, днем на 2-х, вечером на 3-х???», написано на одной из карточек. Это явно отсылка к старой загадке про то, у кого сколько ног. Скажем по секрету, что правильный ответ – человек. Только утром, то есть в начале его жизни, младенец передвигается ползком, потом взрослый человек ходит на двух ногах, а уже в старости для многих третьей ногой становится трость.

Выглядит «молчаливый медведь» забавно и безобидно. Однако какую мысль пытается донести человек в маске, пока что не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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