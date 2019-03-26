Суд заставил петербурженок снести четвертый этаж в доме на Черняховского

СЕГОДНЯ 08:50 2019-03-26T08:50:05+03:00

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Смольнинский районный суд Петербурга в понедельник, 25 марта, вынес решение по исковому заявлению службы государственного строительного надзора и экспертизы к двум жительницам города. Согласно документу, женщинам придется снести самовольную надстройку на доме на улице Черняховского, которая была возведена без каких-либо разрешений и документов.

- На доме 39А по улице Черняховского надстроен четвертый этаж. Однако по документам от 31 марта 2005 года, ничего подобного здесь быть не должно. Само здание трехэтажное, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Самовольная реконструкция стала инициативной самих женщин, которые, не спрашивая никого, создали еще один этаж в доме. Проверка показала, что подобные перестройки по своему желанию, в Петербурге не доступны.

Несмотря на то, что ответчицы были против, суд посчитал, что подобные действия неправомерны и потребовал снести «самодеятельность».

ИСТОЧНИК KP.RU