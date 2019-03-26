2019-03-26T09:38:05+03:00
Происшествия

На Пулковском шоссе образовалась пробка на въезд в Петербург

автомобиль
Лилия КОЗЛОВА
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"Лансер" создал большую пробку на Пулковском шоссе на въезд в Петербург"Лансер" создал большую пробку на Пулковском шоссе на въезд в ПетербургФото: СОЦСЕТИ
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Утром во вторник, 26 марта, на въезде в Петербург с южной стороны образовалась большая пробка. Автомобиль марки «Митсубиши Лансер» неизвестным образом застрял на разделительном газоне на Пулковском шоссе. Автомобилисты с опаской объезжают этот участок, боясь, что машина может скатиться на дорогу.

- На Пулковском шоссе в районе «Рядов» (дом 43, прим.ред.) «Лансер» застрял на разделительном газоне. Службы на месте. Пробка на въезд в город гигантская, - сообщили очевидцы в социальных сетях.

На снимке видно, как автомобиль повис на заснеженной горке. Задние колеса машины свисают вниз, а держится она на холме на передних колесах. Как именно автомобиль оказался в таком неудобном положении, не известно. Очевидцы высказывают предположение, что водитель просто хотел «срезать» пробку и добраться до нужного места быстрее. Но не получилось.

На месте уже находятся два эвакуатора, которые пытаются вытащить машину на дорогу, а также автомобиль ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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