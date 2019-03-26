2019-03-26T10:16:39+03:00
Происшествия

Два «Лексуса» стоимостью более пяти миллионов рублей угнали в Петербурге

Обе элитные иномарки пропали практически в один день
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге угнали две дорогостоящие иномаркиВ Петербурге угнали две дорогостоящие иномаркиФото: Алексей ФОКИН
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Два автолюбителя Петербурга льют слезы по своим дорогостоящим автомобилям. Практически в один день в Северной столице были угнаны два автомобиля марки «Лексус». Каждая машина стоит более 2,5 миллионов рублей. Как стало известно 26 марта, оба обращения к правоохранителям случились в воскресение, 24 марта. Полиция города уже приступила к их поиску.

- Первым в полицию Красносельского района обратился 28-летний парень, который рассказал, что его автомобиль «Лексус» за 2,7 миллионов рублей пропал. Последний раз хозяин видел свою машину вечером 22 марта у дома 44 по улице Добровольцев. А уже вечером 24 марта авто на месте не оказалось, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Второй случай угона схож с предыдущим. На этот раз кража произошла в Пушкинском районе Петербурга. В полицию обратился 46-летний мужчина, у которого тоже угнали «Лексус». Авто стоит 2,5 миллионов рублей. По его словам, машину он оставил вечером 21 марта во дворе дома 8 по улице Окуловкой в Шушарах. Однако спустя пару дней автомобиля уже не оказалось на месте.

Полиция уже начала проверку и розыск пропавших автомобилей. Вполне возможно, что в обоих случаях действовали одни и те же угонщики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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