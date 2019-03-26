Школьница из Петербурга сорвалась, спускаясь с балкона по собачьему поводку

СЕГОДНЯ 10:32 2019-03-26T11:52:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Врачи детской больницы в Петербурге спасают жизнь 15-летней девушке. Школьница сорвалась с высоты пятого этажа, когда пыталась спуститься вниз. Для этого она использовала поводок для собаки, но не удержалась и рухнула вниз.

- В полицию Василеостровского района в понедельник, 25 марта, из медучреждения пришло сообщение о том, что к ним поступила юная пациентка в тяжелом состоянии. Девушке 15 лет, она ученица 9 класса, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Инцидент произошел в доме 21 по улице Наличной в понедельник. Насколько известно, школьница хотела перелезть со своего балкона на пятом этаже на балкон ниже. Для переправы она использовала обычный поводок для собаки. Однако не удержалась и сорвалась.

После падения у школьницы диагностировали перелом поясничного отдела позвоночника, перелома таза, ушибом легкого, печени и мочевого пузыря. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU