2019-03-26T12:43:54+03:00
Происшествия

Распространитель детского порно из Петербурга насиловал свою 11-летнюю дочь

Житель Северной столицы подозревается в новом преступлении против детей
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Распространитель порно подозревается в насилии над своей дочерьюРаспространитель порно подозревается в насилии над своей дочерьюФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Раскрылись новые подробности из жизни 51-летнего жителя Петербурга. Ранее полиция города арестовала мужчину по статье за распространение детской порнографии. Как стало известно во вторник, 26 марта, вероятнее всего, на его совести лежит еще куда более тяжкое преступление.

- Распространитель детского порно из поселка Кузнечное Приозерского района Ленобласти подозревается в сексуальном насилии в отношении 11-летнего ребенка, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Во время оперативных мероприятий, сотрудники полиции выяснили, что в марте 2018 года 51-летний мужчина домогался и совершал некие действия сексуального характера в отношении своей же 11-летней дочери. Все насилие происходило дома, за закрытыми дверями.

На данный момент следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Кузнечного. За преступление против своего ребенка мужчине грозит до двадцати лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В СПбГУ могут закрыть кафедру ихтиологии и гидробиологии
«Ктулху, невское чудовище или прорыв трубы»: Петербуржцы гадают происхождение загадочных бурлений на Неве
282 семьи Выборгского района поселят в новые дома
В Петербурге прошел утиный митинг против луж
Школьница из Петербурга сорвалась, спускаясь с балкона по собачьему поводку
Два «Лексуса» стоимостью более пяти миллионов рублей угнали в Петербурге
«Профессия для настоящих мужчин»: Пореченков показал съемки нового фильма
На Пулковском шоссе образовалась пробка на въезд в Петербург
Суд заставил петербурженок снести четвертый этаж в доме на Черняховского
По улицам Петербурга бродит «молчаливый медведь»
Погода на 26 марта в Петербурге: Снег и гололед
С 27 марта в Петербурге начинается месячник испытаний теплосетей
Следком начал проверку после гибели ребенка на Неве
На перекрестке проспекта медиков и улицы Профессора Попова иномарка протаранила скорую помощь
За три года на новые велодорожки в Петербурге потратят 750 миллионов рублей
Проходную «Петмола» на Московском проспекте снесли ради элитных новостроек
Новый иск к соцсети «ВКонтакте» подан за разглашение личных данных
В Петербурге предложили создать межпарламентское объединение по проблемам Арктики
Летом в армию отправятся 3 тысячи петербуржцев
В Летнем саду распустились подснежники
Мошенник, заработавший 36 миллионов на «продаже конфиската», получил 3 года 8 месяцев условно
Смольный уверен, что средняя зарплата в Петербурге достигла 61 тысячи рублей
На крыше дома на Фонтанке появился продавец шаров из «Трех толстяков»
Петербурженка всадила нож себе в грудь, извиняясь перед супругом за измену
Военные корабли спасут Петербург от зажорных наводнений
Антимонопольщики предъявили претензии Смольному
В ночь с 25 марта в Петербурге разведут мосты
Школьники напишут сочинения о развитии Петербурга