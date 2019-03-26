Распространитель детского порно из Петербурга насиловал свою 11-летнюю дочь

СЕГОДНЯ 12:43 2019-03-26T12:43:54+03:00

Распространитель порно подозревается в насилии над своей дочерью Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

Раскрылись новые подробности из жизни 51-летнего жителя Петербурга. Ранее полиция города арестовала мужчину по статье за распространение детской порнографии. Как стало известно во вторник, 26 марта, вероятнее всего, на его совести лежит еще куда более тяжкое преступление.

- Распространитель детского порно из поселка Кузнечное Приозерского района Ленобласти подозревается в сексуальном насилии в отношении 11-летнего ребенка, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Во время оперативных мероприятий, сотрудники полиции выяснили, что в марте 2018 года 51-летний мужчина домогался и совершал некие действия сексуального характера в отношении своей же 11-летней дочери. Все насилие происходило дома, за закрытыми дверями.

На данный момент следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Кузнечного. За преступление против своего ребенка мужчине грозит до двадцати лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU