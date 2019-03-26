282 семьи Выборгского района поселят в новые дома

СЕГОДНЯ 13:51 2019-03-26T13:51:08+03:00

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Администрация Выборгского района Петербурга устранила все препятствия, которые мешали расселению многоквартирного дома на Большом Сампсониевском проспекте. Более 700 человек получат новую крышу над головой в нормальных условиях. Данный дом 21А на проспекте с 2012 года признан аварийным.

- Дома 21А по Большому проспекту в скором времени собираются расселить. Еще в 2012 году здание было признано аварийным и подлежащим реконструкции. В марте 2018 года администрация района отправила проект его изъятия, однако КИО возвратил его без согласования. Причиной стали упомянутые нежилые помещения, расположенные в цокольном этаже, - пояснили в Смольном.

В доме 137 квартир и 16 нежилых помещений. Переселению подлежит 282 семьи – это 732 человека. При этом 425 человек являются собственниками, а 307 человек снимают жилье. На данный момент уже переселены 223 семьи, 143 из которых собственники квартир, еще 90 – наниматели.

Кроме того, осложнения для полного переселения заключаются в том, что 11 человек переселяются в судебном порядке. Также 42 семьи не дали согласие на переселение, так как они ждут сумму выкупа за квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU