«Ктулху, невское чудовище или прорыв трубы»: Петербуржцы гадают происхождение загадочных бурлений на Неве

СЕГОДНЯ 14:16 2019-03-26T14:16:02+03:00

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Жители Петербурга с опаской гадают, кто же живет на дне Невы. Во вторник, 26 марта, в сети появилось таинственное видео, с пугающим бурлением на поверхности реки. Выглядит это так, словно кто-то или что-то большое и ужасное пытается выбраться из «морской пучины». Некоторые решили, что это легендарное мифическое чудовище гигантских размеров с щупальцами и головой моллюска – Кракен.

- Не знаю, кто такой Кракен, но на набережную ни ногой, - испуганно заговорили жители Петербурга, увидев видео в социальной сети.

На кадрах видно, как в середине реки сквозь тающие льды со дна поднимается сильное бурление. Выглядит так, словно вот-вот нечто должно вынырнуть и схватить своими цепкими щупальцами какого-нибудь прохожего.

Кракен в Неве.

Некоторые стали предполагать, что это некое невское чудовище. Как выглядит оно, истории не известно. Кто-то посоветовал вызвать экзорциста, а более прагматичные петербуржцы вспомнили, что рядом находится «Водоканал», поэтому пугающее бурление могло быть просто каким-то сбросом.

ИСТОЧНИК KP.RU