2019-03-26T14:16:02+03:00
Общество

«Ктулху, невское чудовище или прорыв трубы»: Петербуржцы гадают происхождение загадочных бурлений на Неве

В Северной столице сквозь льды «некто» прорывается на поверхность реки [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербуржцев напугал "Ктулху" в НевеПетербуржцев напугал "Ктулху" в НевеФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Жители Петербурга с опаской гадают, кто же живет на дне Невы. Во вторник, 26 марта, в сети появилось таинственное видео, с пугающим бурлением на поверхности реки. Выглядит это так, словно кто-то или что-то большое и ужасное пытается выбраться из «морской пучины». Некоторые решили, что это легендарное мифическое чудовище гигантских размеров с щупальцами и головой моллюска – Кракен.

- Не знаю, кто такой Кракен, но на набережную ни ногой, - испуганно заговорили жители Петербурга, увидев видео в социальной сети.

На кадрах видно, как в середине реки сквозь тающие льды со дна поднимается сильное бурление. Выглядит так, словно вот-вот нечто должно вынырнуть и схватить своими цепкими щупальцами какого-нибудь прохожего.

Кракен в Неве.

Некоторые стали предполагать, что это некое невское чудовище. Как выглядит оно, истории не известно. Кто-то посоветовал вызвать экзорциста, а более прагматичные петербуржцы вспомнили, что рядом находится «Водоканал», поэтому пугающее бурление могло быть просто каким-то сбросом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В СПбГУ могут закрыть кафедру ихтиологии и гидробиологии
282 семьи Выборгского района поселят в новые дома
Распространитель детского порно из Петербурга насиловал свою 11-летнюю дочь
В Петербурге прошел утиный митинг против луж
Школьница из Петербурга сорвалась, спускаясь с балкона по собачьему поводку
Два «Лексуса» стоимостью более пяти миллионов рублей угнали в Петербурге
«Профессия для настоящих мужчин»: Пореченков показал съемки нового фильма
На Пулковском шоссе образовалась пробка на въезд в Петербург
Суд заставил петербурженок снести четвертый этаж в доме на Черняховского
По улицам Петербурга бродит «молчаливый медведь»
Погода на 26 марта в Петербурге: Снег и гололед
С 27 марта в Петербурге начинается месячник испытаний теплосетей
Следком начал проверку после гибели ребенка на Неве
На перекрестке проспекта медиков и улицы Профессора Попова иномарка протаранила скорую помощь
За три года на новые велодорожки в Петербурге потратят 750 миллионов рублей
Проходную «Петмола» на Московском проспекте снесли ради элитных новостроек
Новый иск к соцсети «ВКонтакте» подан за разглашение личных данных
В Петербурге предложили создать межпарламентское объединение по проблемам Арктики
Летом в армию отправятся 3 тысячи петербуржцев
В Летнем саду распустились подснежники
Мошенник, заработавший 36 миллионов на «продаже конфиската», получил 3 года 8 месяцев условно
Смольный уверен, что средняя зарплата в Петербурге достигла 61 тысячи рублей
На крыше дома на Фонтанке появился продавец шаров из «Трех толстяков»
Петербурженка всадила нож себе в грудь, извиняясь перед супругом за измену
Военные корабли спасут Петербург от зажорных наводнений
Антимонопольщики предъявили претензии Смольному
В ночь с 25 марта в Петербурге разведут мосты
Школьники напишут сочинения о развитии Петербурга