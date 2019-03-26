«Ктулху, невское чудовище или прорыв трубы»: Петербуржцы гадают происхождение загадочных бурлений на Неве
Жители Петербурга с опаской гадают, кто же живет на дне Невы. Во вторник, 26 марта, в сети появилось таинственное видео, с пугающим бурлением на поверхности реки. Выглядит это так, словно кто-то или что-то большое и ужасное пытается выбраться из «морской пучины». Некоторые решили, что это легендарное мифическое чудовище гигантских размеров с щупальцами и головой моллюска – Кракен.
- Не знаю, кто такой Кракен, но на набережную ни ногой, - испуганно заговорили жители Петербурга, увидев видео в социальной сети.
На кадрах видно, как в середине реки сквозь тающие льды со дна поднимается сильное бурление. Выглядит так, словно вот-вот нечто должно вынырнуть и схватить своими цепкими щупальцами какого-нибудь прохожего.
Кракен в Неве.
Некоторые стали предполагать, что это некое невское чудовище. Как выглядит оно, истории не известно. Кто-то посоветовал вызвать экзорциста, а более прагматичные петербуржцы вспомнили, что рядом находится «Водоканал», поэтому пугающее бурление могло быть просто каким-то сбросом.
ИСТОЧНИК KP.RU