В СПбГУ могут закрыть кафедру ихтиологии и гидробиологии

СЕГОДНЯ 14:18 2019-03-26T14:18:17+03:00

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Сотрудники одной из старейших кафедр Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) - ихтиологии и гидробиологии бьют тревогу. Руководство ВУЗа, по их словам, намерено закрыть кафедру путем ее «оптимизации». В соцсетях уже начался сбор подписей за спасение научного отделения.

- Мы настоятельно просим руководство биолого-почвенного факультета (к которому относится кафедра - прим.ред.) пересмотреть свои позиции по вопросу ликвидации кафедры, способствовать ее сохранению и расширению числа научных программ и учебных дисциплин, - говорится в обращении сотрудников ВУЗа к руководству СПбГУ, размещенном в соцсетях.

По словам обеспокоенных преподавателей, кафедру ихтиологии и гидробиологии могут сократить и объединить в одну с кафедрой прикладной экологии и геоботаники. При этом преподавание будет сокращено до одного курса по ихтиологии и трех курсов по гидробиологии, что нанесет удар по подготовке ценных специалистов.

Впрочем, пока никаких официальных подтверждений планов по «оптимизации» в СПбГУ нет.

ИСТОЧНИК KP.RU