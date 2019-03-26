2019-03-26T14:55:22+03:00
Происшествия

Хитрый петербуржец украл у 86-летней пенсионерки 100 тысяч, представившись ее сыном

Мужчина позвонил старушке и заявил, что он в беде
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Полицейские Фрунзенского разыскивают злоумышленника, похитившего денежные средства у пенсионеркиПолицейские Фрунзенского разыскивают злоумышленника, похитившего денежные средства у пенсионеркиФото: Илья СМИРНОВ
Изменить размер текста:

Старая схема мошенничества, которая стала популярна еще в начале «нулевых», до сих пор, увы, работает. В Петербурге 86-летняя пенсионерка в одно мгновение лишилась 100 тысяч рублей. А все из-за доверчивости. Как стало известно во вторник, 26 марта, женщине позвонил некий мужчина и представился ее сыном, которому очень нужна денежная помощь.

- Старушка обратилась в полицию Фрунзенского района Петербурга 25 марта. Она рассказала, что с 16 до 19 часов 24 марта ей позвонили на домашний телефон. Голос в трубке представился ее сыном. Причем, как она отметила, голос был очень похож, - рассказали в главном управлении МВД Петербурга.

Дальше звонивший начал действовать по классической схеме. Голос в трубке попросил 86-летнюю женщину денег в долг – 100 тысяч рублей. Причем забрать их должен был не «сын», а некий мужчина, который зайдет к ней домой. Пенсионерка без сомнения согласилась и передала деньги.

Как только пачка денег оказалась в руках «приятеля сына», она позвонила реальному сыну для того, чтобы сообщить, что выполнила его просьбу. Однако тут-то и ждало ее удивление. Оказывается, настоящий сын не просил денег в долг. После этого сразу стало понятно, что вся история со звонком была обманом.

На данный момент полиция занимается проверкой и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ленобласти водитель «Ауди» устроил самоподжог в машине, но его спасли полицейские
Малоимущим петербуржцам помогут купить приставку для цифрового ТВ
Не такси: в Петербурге начал работу сервис «Яндекс.Шеф»
Следователи проверят стоматологию на Новочеркасском проспекте, где пострадали три пациента
Вторник, 26 марта, оказался одним из самых холодных дней месяца
Бизнесмен устроил стрельбу из охотничьего ружья в Петербурге
Следственный комитет завел дело в отношении баскетбольного тренера, подозреваемого в педофилии
В СПбГУ могут закрыть кафедру ихтиологии и гидробиологии
«Ктулху, невское чудовище или прорыв трубы»: Петербуржцы гадают происхождение загадочных бурлений на Неве
282 семьи Выборгского района поселят в новые дома
Распространитель детского порно из Петербурга насиловал свою 11-летнюю дочь
В Петербурге прошел утиный митинг против луж
Школьница из Петербурга сорвалась, спускаясь с балкона по собачьему поводку
Два «Лексуса» стоимостью более пяти миллионов рублей угнали в Петербурге
«Профессия для настоящих мужчин»: Пореченков показал съемки нового фильма
На Пулковском шоссе образовалась пробка на въезд в Петербург