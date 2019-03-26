Хитрый петербуржец украл у 86-летней пенсионерки 100 тысяч, представившись ее сыном

СЕГОДНЯ 14:55 2019-03-26T14:55:22+03:00

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Старая схема мошенничества, которая стала популярна еще в начале «нулевых», до сих пор, увы, работает. В Петербурге 86-летняя пенсионерка в одно мгновение лишилась 100 тысяч рублей. А все из-за доверчивости. Как стало известно во вторник, 26 марта, женщине позвонил некий мужчина и представился ее сыном, которому очень нужна денежная помощь.

- Старушка обратилась в полицию Фрунзенского района Петербурга 25 марта. Она рассказала, что с 16 до 19 часов 24 марта ей позвонили на домашний телефон. Голос в трубке представился ее сыном. Причем, как она отметила, голос был очень похож, - рассказали в главном управлении МВД Петербурга.

Дальше звонивший начал действовать по классической схеме. Голос в трубке попросил 86-летнюю женщину денег в долг – 100 тысяч рублей. Причем забрать их должен был не «сын», а некий мужчина, который зайдет к ней домой. Пенсионерка без сомнения согласилась и передала деньги.

Как только пачка денег оказалась в руках «приятеля сына», она позвонила реальному сыну для того, чтобы сообщить, что выполнила его просьбу. Однако тут-то и ждало ее удивление. Оказывается, настоящий сын не просил денег в долг. После этого сразу стало понятно, что вся история со звонком была обманом.

На данный момент полиция занимается проверкой и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU