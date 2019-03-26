2019-03-26T14:57:32+03:00
Происшествия

Следственный комитет завел дело в отношении баскетбольного тренера, подозреваемого в педофилии

На 53-летнего петербуржца пожаловались родители двух 12-летних школьниц
Петр КИБЕР
Поделиться:
Следователи СК проверяют информацию о растлении малолетних тренером баскетбольной команды.Следователи СК проверяют информацию о растлении малолетних тренером баскетбольной команды.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Следственное управление Следкома России пол Санкт-Петербургу завело уголовное дело в отношении 53-летнего баскетбольного тренера, которого подозревают в растлении малолетних.

- Из материалов уголовного дела следует, что мужчина, совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении двух школьниц, 2007 года рождения, - сообщает пресс-служба Следственного комитета по Петербургу.

Два эпизода произошли в сентябре 2018 года и январе 2019 года в одной из школ Московского района Санкт-Петербурга, а другой - в феврале 2019 года в Эстонии, где спортсмены были на выезде.

Дело в отношении подозреваемого заведено по статье «иные насильственные действия сексуального характера», которая предусматривает до 20 лет тюремного заключения. Впрочем, пока следствие не закончено, сотрудники СК устанавливают все обстоятельства и проверяют поступившую от пострадавших информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ленобласти водитель «Ауди» устроил самоподжог в машине, но его спасли полицейские
Малоимущим петербуржцам помогут купить приставку для цифрового ТВ
Не такси: в Петербурге начал работу сервис «Яндекс.Шеф»
Следователи проверят стоматологию на Новочеркасском проспекте, где пострадали три пациента
Вторник, 26 марта, оказался одним из самых холодных дней месяца
Бизнесмен устроил стрельбу из охотничьего ружья в Петербурге
Хитрый петербуржец украл у 86-летней пенсионерки 100 тысяч, представившись ее сыном
В СПбГУ могут закрыть кафедру ихтиологии и гидробиологии
«Ктулху, невское чудовище или прорыв трубы»: Петербуржцы гадают происхождение загадочных бурлений на Неве
282 семьи Выборгского района поселят в новые дома
Распространитель детского порно из Петербурга насиловал свою 11-летнюю дочь
В Петербурге прошел утиный митинг против луж
Школьница из Петербурга сорвалась, спускаясь с балкона по собачьему поводку
Два «Лексуса» стоимостью более пяти миллионов рублей угнали в Петербурге
«Профессия для настоящих мужчин»: Пореченков показал съемки нового фильма
На Пулковском шоссе образовалась пробка на въезд в Петербург