Следственный комитет завел дело в отношении баскетбольного тренера, подозреваемого в педофилии

СЕГОДНЯ 14:57 2019-03-26T14:57:32+03:00

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Следственное управление Следкома России пол Санкт-Петербургу завело уголовное дело в отношении 53-летнего баскетбольного тренера, которого подозревают в растлении малолетних.

- Из материалов уголовного дела следует, что мужчина, совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении двух школьниц, 2007 года рождения, - сообщает пресс-служба Следственного комитета по Петербургу.

Два эпизода произошли в сентябре 2018 года и январе 2019 года в одной из школ Московского района Санкт-Петербурга, а другой - в феврале 2019 года в Эстонии, где спортсмены были на выезде.

Дело в отношении подозреваемого заведено по статье «иные насильственные действия сексуального характера», которая предусматривает до 20 лет тюремного заключения. Впрочем, пока следствие не закончено, сотрудники СК устанавливают все обстоятельства и проверяют поступившую от пострадавших информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU