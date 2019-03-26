Бизнесмен устроил стрельбу из охотничьего ружья в Петербурге

СЕГОДНЯ 15:09 2019-03-26T15:09:54+03:00

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В Красносельском районе Петербурга ночью 25 марта прогремел выстрел. Местные жители, проснувшись, с опаской стали смотреть по сторонам, в поисках его источника. Оказалось, что стрелял директор одной из коммерческих фирм города из охотничьего карабина.

- Около часа дня 25 марта у дома 56 по Ленинскому проспекту в Красносельском районе прозвучал выстрел. После того, как грохот утих, стрелок сел в свой автомобиль и скрылся с места, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Буквально через несколько минут сотрудники полиции на пересечении улицы Маршала Захарова и Балтийского бульвара задержали стрелка. Им оказался 32-летний местный житель, директор коммерческой организации. Стрелял он просто в воздух без каких-либо мотивов, просто из хулиганских побуждений. Отмечается, что разрешение на оружие у мужчины имеется.

После такого «выпуска пара» директор оказался не в самом лучшем положении. В отношении него возбуждено уголовное дело за хулиганство.

ИСТОЧНИК KP.RU