2019-03-26T15:17:21+03:00
Общество

Вторник, 26 марта, оказался одним из самых холодных дней месяца

По крайней мере второй его половины
Петр КИБЕР
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Вторник, 26 марта, стал самым холодным днем второй половины месяца.Вторник, 26 марта, стал самым холодным днем второй половины месяца.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Снегопад, обрушившийся на Петербург в понедельник вечером, серьезно подпортил весеннее настроение горожанам. А синоптики подсчитали и рассказали, что из-за резко упавшей температуры вторник, 26 марта, стал одним из самых холодных дней месяца.

- Из-за налетевшего циклона в городе облачно, пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит 0…+2 градуса. Таким образом, вторник будет одним из самых холодных во второй половине текущего марта, - написал синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус на своей страничке в соцсетях.

Впрочем, долго горевать горожанам не придется. Если 27 марта в Петербурге еще будет прохладно, то уже 28 числа температура поднимется до +8 градусов. А 29 марта и до +10 - снег стает и весна вновь вступит в свои права. Небольшое похолодание может случиться только в ночь на воскресенье, 31 марта, но и он будет мимолетным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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