Не такси: в Петербурге начал работу сервис «Яндекс.Шеф»

СЕГОДНЯ 17:07 2019-03-26T17:07:20+03:00

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Современная жизнь все больше и больше уходит в интернет или мобильные приложения. Многие горожане давно предпочитают не ходить в магазины из-за толчеи, а заказывать готовую еду. Но иногда хочется и самому проявить кулинарный талант. В этом случае поможет новый сервис от «Яндекса».

- «Яндекс.Шеф» поможет любому человеку сделать вкусный ужин всего за полчаса. Для этого не нужно ходить в магазин и уметь готовить — достаточно выбрать блюдо и заказать набор продуктов в приложении. Все ингредиенты, расфасованные в нужном количестве, доставят на дом вместе с рецептом, - сообщает пресс-служба компании.

В обычном случае, при походе в магазин, человек платит цену за товар, в которую включены расходы на доставку, рекламу, упаковку, различные неустойки и прочее. К тому же теряется время. С помощью приложения сделать все покупки можно в несколько кликов на смартфоне.

Менять меню в «Яндекс.Шефе» обещают регулярно, также на услугу можно оформить подписку.

ИСТОЧНИК KP.RU