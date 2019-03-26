Малоимущим петербуржцам помогут купить приставку для цифрового ТВ

СЕГОДНЯ 17:35 2019-03-26T17:35:24+03:00

Она понадобится уже летом, когда по всей России отключат аналоговое телевещание

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Власти Петербурга расширили перечень расходов, на которые малоимущим горожанам могут выделить финансовую помощь из бюджета города. Одним из пунктов стало приобретение приставки для приема цифрового телевидения.

- Это позволит оказывать адресную материальную поддержку гражданам, доход которых на одного человека в семье ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного на душу населения (22 042,60 рублей), - сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

Другими словами, люди, у которые стоит старый телевизор, не принимающий цифровой сигнал в формате DVB-Т2, с 3 июня 2019 года останутся без телевещания. Чтобы этого не произошло, надо купить специальную установку. Именно на это и выделяется материальная помощь.

Еще в новый перечень вошел ремонт жилого помещения, в том числе: приобретение и установка (замена) газового котла отопления, текущий ремонт наружных стен, крыши, дымохода, крыльца.

А также оздоровительный отдых для детей-инвалидов дошкольного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU