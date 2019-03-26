Малоимущим петербуржцам помогут купить приставку для цифрового ТВ
Власти Петербурга расширили перечень расходов, на которые малоимущим горожанам могут выделить финансовую помощь из бюджета города. Одним из пунктов стало приобретение приставки для приема цифрового телевидения.
- Это позволит оказывать адресную материальную поддержку гражданам, доход которых на одного человека в семье ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного на душу населения (22 042,60 рублей), - сообщает пресс-служба правительства Петербурга.
Другими словами, люди, у которые стоит старый телевизор, не принимающий цифровой сигнал в формате DVB-Т2, с 3 июня 2019 года останутся без телевещания. Чтобы этого не произошло, надо купить специальную установку. Именно на это и выделяется материальная помощь.
Еще в новый перечень вошел ремонт жилого помещения, в том числе: приобретение и установка (замена) газового котла отопления, текущий ремонт наружных стен, крыши, дымохода, крыльца.
А также оздоровительный отдых для детей-инвалидов дошкольного возраста.
ИСТОЧНИК KP.RU