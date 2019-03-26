2019-03-26T17:35:24+03:00
Общество

Малоимущим петербуржцам помогут купить приставку для цифрового ТВ

Она понадобится уже летом, когда по всей России отключат аналоговое телевещание
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Петербуржцы смогут получить компенсацию на покупку приставки для цифрового ТВ.Петербуржцы смогут получить компенсацию на покупку приставки для цифрового ТВ.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Власти Петербурга расширили перечень расходов, на которые малоимущим горожанам могут выделить финансовую помощь из бюджета города. Одним из пунктов стало приобретение приставки для приема цифрового телевидения.

- Это позволит оказывать адресную материальную поддержку гражданам, доход которых на одного человека в семье ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного на душу населения (22 042,60 рублей), - сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

Другими словами, люди, у которые стоит старый телевизор, не принимающий цифровой сигнал в формате DVB-Т2, с 3 июня 2019 года останутся без телевещания. Чтобы этого не произошло, надо купить специальную установку. Именно на это и выделяется материальная помощь.

Еще в новый перечень вошел ремонт жилого помещения, в том числе: приобретение и установка (замена) газового котла отопления, текущий ремонт наружных стен, крыши, дымохода, крыльца.

А также оздоровительный отдых для детей-инвалидов дошкольного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ленобласти водитель «Ауди» устроил самоподжог в машине, но его спасли полицейские
Не такси: в Петербурге начал работу сервис «Яндекс.Шеф»
Следователи проверят стоматологию на Новочеркасском проспекте, где пострадали три пациента
Вторник, 26 марта, оказался одним из самых холодных дней месяца
Бизнесмен устроил стрельбу из охотничьего ружья в Петербурге
Следственный комитет завел дело в отношении баскетбольного тренера, подозреваемого в педофилии
Хитрый петербуржец украл у 86-летней пенсионерки 100 тысяч, представившись ее сыном
В СПбГУ могут закрыть кафедру ихтиологии и гидробиологии
«Ктулху, невское чудовище или прорыв трубы»: Петербуржцы гадают происхождение загадочных бурлений на Неве
282 семьи Выборгского района поселят в новые дома
Распространитель детского порно из Петербурга насиловал свою 11-летнюю дочь
В Петербурге прошел утиный митинг против луж
Школьница из Петербурга сорвалась, спускаясь с балкона по собачьему поводку
Два «Лексуса» стоимостью более пяти миллионов рублей угнали в Петербурге
«Профессия для настоящих мужчин»: Пореченков показал съемки нового фильма
На Пулковском шоссе образовалась пробка на въезд в Петербург