2019-03-26T18:07:07+03:00
Происшествия

В Ленобласти водитель «Ауди» устроил самоподжог в машине, но его спасли полицейские

По предварительной информации, мужчина был пьян
Петр КИБЕР
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В Ленобласти полицейские спасли водителя иномарки, устроившего самоподжог в машине.В Ленобласти полицейские спасли водителя иномарки, устроившего самоподжог в машине.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Грамотные действия полицейских позволили спасти жизнь водителю иномарки, который утром 26 марта устроил шоу с самоподжогом в городе Кириши Ленинградской области.

- Мужчина, находившийся в своем автомобиле «Ауди», угрожал поджечь себя. Сотрудники полиции незамедлительно начали переговоры с, однако водитель разлил бензин на сиденье машины и поджег его, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Полицейским удалось быстро вытащить мужчину из автомобиля и тем самым спасти ему жизнь. С ожогами пострадавший был увезен в больницу. По словам стражей порядка, мужчина был пьян.

Также известно, что он был неоднократно судим, в том числе за пьянство за рулем. Причины для публичного самосожжения сейчас пытаются выяснить сотрудники полиции.

По факту ЧП на водителя «Ауди» составлено два административных протокола за хулиганство и вождение машины в нетрезвом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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