В петербургский «Организатор перевозок» пришла полиция

СЕГОДНЯ 20:10 2019-03-26T20:10:07+03:00

Сотрудники правоохранительных органов не проводят обыск, а просто «беседуют» и изучают документы

Изменить размер текста: A A

Днем 26 марта в офисы Государственного казенного учреждения (ГКУ) «Организатор перевозок», которое курирует транспортные перевозки в Петербурге, пришли сотрудники полиции. Они стали внимательно изучать финансовые документы.

- По имеющейся информации, сотрудники МВД проводят обыски в офисах организации, проявляя особенное внимание к ряду госконтрактов, связанных с перевозками, - пишет «Мойка 78».

Впрочем, в самом «Организаторе перевозок» считают несколько иначе. Там, по словам представителя ГКУ, никаких обысков нет, а сотрудники правоохранительных органов просто беседуют с работниками компании.

Причин пристального внимания полиции к себе в «Организаторе» также представить не могут. Напомним, что с августа 2018 года исполняющим обязанности главы ГКУ «Организатор перевозок» является Владимир Шведченко, который сменил Владислава Самойлова, руководившего организацией с января 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU