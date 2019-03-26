2019-03-26T20:10:07+03:00
Общество

В петербургский «Организатор перевозок» пришла полиция

Сотрудники правоохранительных органов не проводят обыск, а просто «беседуют» и изучают документы
Петр КИБЕР
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В "Организаторе перевозок" полиция изучает финансовые документы.В "Организаторе перевозок" полиция изучает финансовые документы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Днем 26 марта в офисы Государственного казенного учреждения (ГКУ) «Организатор перевозок», которое курирует транспортные перевозки в Петербурге, пришли сотрудники полиции. Они стали внимательно изучать финансовые документы.

- По имеющейся информации, сотрудники МВД проводят обыски в офисах организации, проявляя особенное внимание к ряду госконтрактов, связанных с перевозками, - пишет «Мойка 78».

Впрочем, в самом «Организаторе перевозок» считают несколько иначе. Там, по словам представителя ГКУ, никаких обысков нет, а сотрудники правоохранительных органов просто беседуют с работниками компании.

Причин пристального внимания полиции к себе в «Организаторе» также представить не могут. Напомним, что с августа 2018 года исполняющим обязанности главы ГКУ «Организатор перевозок» является Владимир Шведченко, который сменил Владислава Самойлова, руководившего организацией с января 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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