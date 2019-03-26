2019-03-26T21:01:16+03:00
Звезды

Эрмитаж занял девятое место в мире по посещаемости среди музеев

За 2018 год в музее побывали больше 4 миллионов человек
Петр КИБЕР
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Петербургский Эрмитаж стал единственным представителем России в топ-10 самых популярных музеев мира.Петербургский Эрмитаж стал единственным представителем России в топ-10 самых популярных музеев мира.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Эрмитаж стал единственным из российских музеев, вошедших в десятку самых посещаемых музеев мира. Ни Кремль в Москве ни Третьяковская галерея не смогли побить показатель туристической привлекательности Эрмитажа.

- С результатом 4 миллиона 220 тысяч человек Государственный Эрмитаж поднялся на одну позицию и занял девятое место в рейтинге по итогам 2018 года, - пишет авторитетное издание The Art Newspaper.

Первым, с результатом в 10,2 миллиона человек, как и ранее стал Лувр в Париже. Вторым остался пекинский Национальный музей Китая (8,6 миллиона посетителей). Третье место занял музей Метрополитен из Нью-Йорка, который лишь немного не дотянул до 7 миллионов.

Далее идут Музей Ватикана (6,7 миллионов); Галерея «Тэйт» в Лондоне (5,86 миллиона); лондонский Британский музей (5,82 миллиона); Национальная галерея опять же из столицы Великобритании (5,7 миллиона); Национальная галерея Искусства в Вашингтоне (4,4 миллиона); Эрмитаж (4,2) и лондонский музей Виктории и Альберта (3,97 миллиона человек).

В топ-100 вошли еще пять представителей России. Так Московский Кремль занял 18 место. Его посетили 2,86 миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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