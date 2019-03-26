2019-03-26T21:15:22+03:00
Общество

На торгах по освещению Богословского кладбища нашли сговор

Претендовать на замену лампочек в фонарях решили всего две компании
Петр КИБЕР
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Даже торги на право менять лампочки в фонарях кладбища не могут пройти без сговора.Даже торги на право менять лампочки в фонарях кладбища не могут пройти без сговора.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России нашло признаки сговора в торгах, дающих право обслуживать светотехническое оборудование Богословского кладбища.

- В ходе проведенного антимонопольного расследования было установлено, что обе компании в 2017 году участвовали в аукционе, на котором вели себя одинаково - сделали по одной ставке и отказались от борьбы,- сообщает пресс-служба УФАС.

Несмотря на то, что контракт совсем небольшой - сумма едва превысила 200 тысяч рублей, торгами заинтересовались и в прокуратуре. Там отсмотрели материалы и перенаправили их в антимонопольное ведомство.

В сговоре проверяющих убедил тот факт, что обе фирмы - «Петростроймонтаж» и «КурортСтройПроект», торговались с одного IP-адреса, в момент аукциона в компаниях работали одни и те же люди, а сами компании имели тесные финансовые взаимосвязи, в том числе по предоставлению беспроцентных займов друг другу.

Теперь ловким дельцам грозит штраф. Решение о его размере примут после окончательной проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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