2019-03-26T21:26:47+03:00
Общество

30 марта Петербург в честь акции «Час Земли» погрузится во тьму

На 60 минут погасят художественную подсветку главных достопримечательностей города
Петр КИБЕР
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Вечером 30 марта погаснет подсветка Большеохтинского моста и других городских достопримечательностей.Вечером 30 марта погаснет подсветка Большеохтинского моста и других городских достопримечательностей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Вечером 30 марта Петербург погрузится во тьму. Но не весь и не надолго. По случаю проведения традиционного мероприятия «Час Земли», на главных городских достопримечательностях отключат подсветку.

- На час погрузятся в темноту Эрмитаж, самое высокое здание в Санкт-Петербурге - небоскреб Лидер-Тауэр на площади Конституции, Телебашня и Большеохтинский мост, - сообщает пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Причем рубильник не выключат просто так. Чтобы привлечь внимание к акции, на стрелке Васильевского острова установят экран, на котором будут транслировать прямые включения с мест, где выключат свет. Мероприятие начнется в 20:30 по петербургскому времени.

Напомним, что «Час Земли» - это ежегодная международная экологическая акция, призывающая экономить ресурсы, в том числе электроэнергию. Петербург примет участие во акции уже в десятый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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