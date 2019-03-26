2019-03-26T21:39:39+03:00
Спорт

«Зенит»: Далер Кузяев выбыл из строя на 6-8 недель

Футболист получил травму во время игры за сборную России и уже перенес операцию в Германии
Петр КИБЕР
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Кузяев получил травму в игре за сборную и выбыл на 6-8 недель. Фото: ФК "Зенит"Кузяев получил травму в игре за сборную и выбыл на 6-8 недель. Фото: ФК "Зенит"
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Футбольные клубы во всем мире не очень любят отпускать игроков в сборные команды. Отстаивать честь страны - да, престиж - да, но спортсмен, который стоит больших денег, может получить травму и оказаться вне игры. Так получилось и с Далером Кузяевым из «Зенита».

- Игрок получил травму в матче квалификации Евро-2020 между сборными России и Бельгии. При осмотре у него была диагностирована травма латерального мениска правого колена, - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Сразу после матча, который прошел в четверг, 21 марта, Кузяева отправили в Германию, где полузащитнику провели операцию. Теперь, по оценками медицинского штаба «Зенита», игроку придется пропустить от шести до восьми недель. Восстановление будет проходить в Петербурге.

Напомним, что саму отборочную игру к чемпионату Европы 2020 года, российская команда проиграла. Финальный свисток зафиксировал счет 3:1 в пользу Бельгии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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