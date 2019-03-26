«Зенит»: Далер Кузяев выбыл из строя на 6-8 недель
Футбольные клубы во всем мире не очень любят отпускать игроков в сборные команды. Отстаивать честь страны - да, престиж - да, но спортсмен, который стоит больших денег, может получить травму и оказаться вне игры. Так получилось и с Далером Кузяевым из «Зенита».
- Игрок получил травму в матче квалификации Евро-2020 между сборными России и Бельгии. При осмотре у него была диагностирована травма латерального мениска правого колена, - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Сразу после матча, который прошел в четверг, 21 марта, Кузяева отправили в Германию, где полузащитнику провели операцию. Теперь, по оценками медицинского штаба «Зенита», игроку придется пропустить от шести до восьми недель. Восстановление будет проходить в Петербурге.
Напомним, что саму отборочную игру к чемпионату Европы 2020 года, российская команда проиграла. Финальный свисток зафиксировал счет 3:1 в пользу Бельгии.
ИСТОЧНИК KP.RU