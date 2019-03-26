В петербургском Доме молодежи пройдет «Джедайский турнир по дебатам»

26 Март 21:57 2019-03-26T21:57:14+03:00

Соревноваться друг с другом будут ученики 10-11 классов, а также молодые педагоги

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Две довольно далеких, на первый взгляд, вещи риторику и фантастическую сагу, совместили организаторы мероприятия, которое пройдет в начале апреля в Санкт-Петербурге. В доме Молодежи на Новоизмайловском проспекте состоится... «Джедайский турнир по дебатам».

- Дебаты помогут сформировать культуру спора и ведения дискуссии, развить навыки ораторского искусства, а также повысить интерес молодежи Санкт-Петербурга к актуальным проблемам современности, -сообщает пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Мероприятие пройдет по правилам по правилам Парламентских дебатов для учащихся 10-11 классов, студентов и молодых педагогов. 7 игровых зон, 60 участников, 3 раунда дебатов по 15 минут каждый.

Почему в дебатах применена терминология «Звездных войн», объясняет формат турнира. Команда состоит из двух человек: тренера (джедая) и его ученика (падавана). Впрочем, в этом есть и доля иронии, каждый, кто смотрел фильм помнит, что главный джедай - магистр Йода, чей портрет красуется за эмблеме дебатов, имел очень своеобразную манеру речи, не всегда, которая, мысль его линейно отражала.

ИСТОЧНИК KP.RU