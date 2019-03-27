Погода на 27 марта в Петербурге: Мороз и солнце

СЕГОДНЯ 07:46 2019-03-27T07:46:53+03:00

В среду, 27 марта, в Петербурге весь день будет светить солнце Фото: Олег ЗОЛОТО

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Проснувшись утром в среду, 27 марта, жители Петербурга посмотрели на термометры и явно захотели вернуться обратно в теплые постели. Минус 6 показывала отметка на градуснике. Но выглянув в окно, понимаешь, что не все так плохо. Утреннее небо постепенно наполнилось голубыми красками, а солнце заглянуло в каждый дом.

- В ночь на 27 марта в Петербурге температура воздуха упала ниже нуля до 3-5 градусов. Согласно прогнозу, к середине дня потеплеет до плюс 1-3 градусов. Вечером, когда солнце скроется за горизонтом, стоит снова ожидать похолодания, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Так как весь вторник почти без перерыва шел мокрый снег, ночью в среду сильно подморозило, поэтому на дорогах образовался очень скользкий гололед.

Но главное на сегодня – это солнце. Его теплые и нежные лучи обещают светить 27 марта весь день до захода. А когда на улице солнце, настроение петербуржцев уже ничем не испортить.

ИСТОЧНИК KP.RU