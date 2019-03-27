Трое мужчин жестоко избили собутыльницу в Невском районе Петербурга

СЕГОДНЯ 08:26 2019-03-27T08:26:53+03:00

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Застолье за рюмочкой крепкого напитка закончилось жестокой дракой в Петербурге. Вечером в понедельник, 25 марта, четверо приятелей, трое мужчин и одна женщина, собрались вместе для того, чтобы расслабиться в первый рабочий день недели. Однако выпустить пар удалось далеко не всем. Все трое «кавалеров» накинулись на даму и «отправили» ее в больницу.

- Около девяти часов вечера 25 марта патруль вневедомственной охраны получил сообщение о том, что в одной из квартир дома 28 на улице Подвойского в Невском районе Петербурга избивают 36-летнюю женщину, - сообщили в Росгвардии.

Два наряда группы задержания отправились по указанному адресу. Войдя в квартиру, они быстро повязали обидчиков женщины. Возраст задержанных – 30, 37 и 39 лет. Всех троих отправили в отдел полиции. Один из них оказался в розыске.

Выяснилось, что, как это порой бывает, во время распития алкоголя, между компанией возник спор, который очень быстро перерос в драку. Слово за слово, и кулаки уже полетели в несчастную женщину. На данный момент пострадавшая находится в Александровской больнице Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU