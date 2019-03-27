МЧС спасли 105 рыбаков с отколовшейся льдины в Финском заливе

СЕГОДНЯ 08:51 2019-03-27T09:36:52+03:00

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Первый месяц весны уже подходит к концу, температура воздуха даже ночью редко опускается ниже нуля, снег тает, и прошлогодняя трава начинает выглядывать из-под сугробов. Однако рыбаков это не останавливает. Фанаты этого дела поднимаются еще до рассвета, берут снасти и отправляются на уже тонкий лед в Финском заливе, позабыв об опасности, которая их поджидает.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Ушли погулять - двое десятилетних мальчишек вышли на лед на Неве. Одного ищут до сих пор 00:00 00:00

Так, во вторник, 26 марта, на акватории Финского залива в двух местах произошел сдвиг ледяного поля на 30 и 150 метров. Более 100 рыбаков остались на этом куске отрезанные от земли. Но на помощь им примчали бравые сотрудники МЧС.

- В 18:40 часов вечера 26 марта поступило сообщение о том, что в четырех километрах от Зеленогорска и в районе Комарово Курортного района Петербурга произошел сдвиг ледяного поля, - сообщила пресс-служба МЧС Северной столицы.

К месту бедствия были направлены три катера на воздушной подушке. Спасатели оперативно начали вывозить людей с отколовшейся льдины. Всего было спасено 105 рыбаков. Отмечается, что погибших, пострадавших нет. Все любители подледной рыбалки оказались в хорошем состоянии и медицинская помощь никому не понадобилась.

Хорошо, что хорошо кончается. Однако напоминаем, что весной, когда природа начинает оттаивать, очень опасно для жизни и здоровья выходить на лед.

ИСТОЧНИК KP.RU