Скользкие улицы: За вторник в Петербурге произошло около 500 ДТП

СЕГОДНЯ 09:54 2019-03-27T10:04:35+03:00

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Порой погодные условия очень сильно влияют на дорожную обстановку. Так, вчера, 26 марта, в Петербурге то сильнее, то чуть поменьше весь день шел мокрый снег. Дороги стали скользкими и автомобилисты с трудом выкручивали рули для того, чтобы доехать до назначенного места без происшествий. Тем не менее, количество ДТП значительно возросло по сравнению с предыдущими днями.

- За 26 марта в Петербурге произошло 445 аварий, в Ленинградской области – 102. Для сравнения, днем ранее, 25 марта, ДТП было зафиксировано значительно меньше: 340 в Северной столице и 52 в области, - сообщили в управлении ГИБДД по городу на Неве и 47-му региону.

Погибших в происшествиях, благо, не было. Но во вторник в ДТП пострадали трое детей. Одна из таких аварий произошла вечером 26 марта на севере города, на Выборгском шоссе, недалеко от Сертолово. Участниками происшествия стали сразу три машины, пострадали трое взрослых и годовалый малыш.

Отметим, что сегодня, 27 марта, на дорогах не менее опасная ситуация. За ночь асфальт сильно подморозило и на нем образовался гололед. Поэтому, будьте внимательны и осторожны.

ИСТОЧНИК KP.RU