Трасса «Кола» Ленобласти полностью перекрыта из-за смертельного ДТП

СЕГОДНЯ 11:51 2019-03-27T11:51:12+03:00

На дороге Вологда – Тихвин лоб в лоб столкнулись грузовик и легковушка

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В Ленинградской области утром в среду, 27 марта, произошло смертельное ДТП. После крупной аварии на трассе федерального значения Вологда – Тихвин «Кола» в районе деревни Батьково Бокситогорского района Ленобласти, дорога была полностью перекрыта.

- В 9 часов утра на 410 километре трассы «Кола» произошло лобовое столкновение двух транспортных средств: грузового и легкового автомобиля. В связи с ДТП движение транспорта было полностью перекрыто в обоих направлениях. В результате аварии пострадало два человека, один человек погиб, - сообщили ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

От сильного столкновения легковой автомобиль практически полностью смяло. Машины развернуло и получилось так, что они перегородили все полосы на дороге.

На место аварии оперативно приехали сотрудники подрядной организации обслуживающие дорогу для устранения последствий ДТП. Проезжую часть обработали специальными противоледными материалами. На трассе образовалась пробка в два километра.

Отмечается, что к 10:50 часам последствия аварии были ликвидированы, разбитые машины эвакуированы. На данный момент затора уже нет.

ИСТОЧНИК KP.RU