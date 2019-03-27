В лесу под Кингисеппом замерзает выброшенный варан

СЕГОДНЯ 12:19 2019-03-27T12:19:46+03:00

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Порой люди безответственно берут себе домой экзотических животных. Мол, это необычно и интересно. Однако спустя какое-то время понимаю, что это не кошечка или собачка, с ними не так просто обращаться. И за ненадобностью просто выкидывают. Так, 26 марта возле памятника ополченцам в лесу за Ивановским, недалеко от Кингисеппа Ленобласти, местные жители нашли существо, похожее на варана. Несчастное животное было завернуто в старую куртку и совершенно не двигалось.

- Ящерица большая, длиной с метр. Была прикрыта курткой. Существо не подавало признаков жизни, но, судя по тому, что вышвырнувшие его «любители» животных милостиво оставили рядом снедь, выброшена животинка была живой, - рассказала очевидица.

Возле варана на траве валяются сушки и печенье, явно не рацион для хищной рептилии. При этом не понятно, живо ли животное. Вполне возможно, что ящерица впала в анабиоз от холода.

- Это капский варан уже взрослая особь. Очень жаль его, если не кто его сейчас же не заберет, то он умрет точно. Температура для жизни плюс 35 у этих животных, - рассказал зоолюбитель, увидев фото ящерицы.

Как сообщила «КП-Петербург» женщина, которая помогла распространить информацию о находке, на данный момент за вараном уже выехали сотрудники Роспотребнадзора. Достоверной информации о том, жива ли еще ящерица, пока нет. Мы следим за этим.

ИСТОЧНИК KP.RU