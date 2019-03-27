ЖК «Новое Янино» в Ленобласти осталось без света, отопления и воды

СЕГОДНЯ 12:47 2019-03-27T12:47:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители ЖК «Новое Янино» в Ленинградской области, который находится в 20 минутах езды от метро «Ладожская» в Петербурге, утром 27 марта вернулись к первобытным условиям жизни. Люди жалуются на то, что весь жилой комплекс, к которому прилегает также детский сад, сидит без света, отопления и воды.

- Детский сад на Голландской так же без света и воды. До УК не дозвониться, только если дойти. Говорят, что-то рванул трансформатор и подстанция, - рассказали местные жители в социальной сети.

На данный момент еще не все корпуса ЖК сданы. В каждом доме около тысячи квартир, сколько из них заселено, достоверно не известно. Но, как минимум, без тепла и воды остались около двух тысяч человек.

В администрации Ленобласти «КП-Петербург» официальных подтверждений проблемы не дали. Сообщили, что не слышали об этом ЧП и на данный момент займется выяснением этого

ИСТОЧНИК KP.RU