Мошенницу Бонд выпустили из тюрьмы для воспитания сына

СЕГОДНЯ 13:18 2019-03-27T13:18:34+03:00

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Известную мошенницу из Петербурга Ирину Бонд, которая продавала квартиры в незаконно построенных домах, выпустили на свободу. Но не окончательно. В 2026 году она вернется в камеру и продолжит отбывать наказание. Причина ее возвращения домой – ребенок, которому еще нет 14 лет.

Ирина Бонд обвела вокруг пальца 119 человек, в том числе блокадника, который после знакомства с мошенницей остался ни с чем. Квартиры в незаконных высотках продавали, но новоселье в их никто так и не справил, ведь покупатели просто не могли вступить в собственность.

Суд долго решал, что же желать с женщиной. Сначала ей назначили шесть лет тюрьмы, но в ноябре 2017 года дали отсрочку из-за маленького ребенка. Позже, в мае 2018 года, суд поменял решение и отправил мошенницу за решетку.

Сегодня 27 марта стало известно, что Бонд снова выпустили из-под стражи.

- Президиум городского суда изменил квалификацию статьи и назначил наказание в три года в колонии-поселении, а также его отсрочили до достижения ее сыном четырнадцатилетнего возраста, то есть до 28 апреля 2026 года, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU