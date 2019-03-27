Два офицера полиции в Петербурге попались на крупной взятке

СЕГОДНЯ 13:53 2019-03-27T15:45:10+03:00

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В Петербурге задержали двух сотрудников правоохранительных органов. Капитан и майор полиции были пойманы на получении взятки. В среду, 27 марта, следственный комитет Северной столицы возбудил уголовное дело.

- В минувшую субботу, 23 марта, старший оперуполномоченный, капитан полиции и начальник отделения, майор полиции УМВД России по Красногвардейскому району Петербурга около станции метро «Ладожская» задержали мужчину по подозрению в продаже наркотиков и отвели его в отделение, - сообщили в следственном комитете города на Неве.

В полиции между доблестными правоохранителями и задержанным произошел какой-то разговор, в ходе которого господа в погонах взяли у мужчина 1 миллион рублей и пообещали не привлекать его к уголовной ответственности. Однако этих денег им оказалось мало, и они, перед тем как отпустить задержанного, потребовали с него еще 800 тысяч рублей.

Два дня спустя, 25 марта, в ресторане на шоссе Революций была назначена встреча. В качестве посредника жадных полицейских пришел местный житель. От задержанного – мужчина под прикрытием. Как только деньги были переданы, посредник был задержан. Также задержали и вышеупомянутых сотрудников полиции.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения. Как сообщили в ГУ МВД России, по данному факту проводится служебная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего. В случае установления вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесут наказание в соответствии с нормами действующего законодательства

ИСТОЧНИК KP.RU