2019-03-27T14:19:06+03:00
Общество

В Петербурге растет количество детей, но рождаемость снижается

По словам Светланы Агапитовой, за год в Северной столице скончались более 300 детей
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге растет количество детейВ Петербурге растет количество детейФото: Артем КИЛЬКИН
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За прошедший 2018 год в Петербурге увеличилось количество детей. На данный момент в Северной столице проживает более 858 тысяч несовершеннолетних. Такие цифры озвучила уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова во время доклада в ЗакСе.

- Число детей в Петербурге растет за счет миграции, - приводит слова Агапитовой «Мойка78». – В целом показатели рождаемости снижаются.

По мнению детского омбудсмена, повысить рождаемость в Петербурге может профилактика абортов. В 2018 году в государственных клиниках было проведено 20 тысяч абортов. При этом 390 женщин передумали и сохранили малыша после того, как поговорили с психологом в женской консультации.

Также Агапитова коснулась и более печальной статистики. За год в Петербурге были убиты 18 детей, еще более 300 скончались по другим причинам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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