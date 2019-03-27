Министр иностранных дел Дании приедет на Арктический форум в Петербург

СЕГОДНЯ 14:58 2019-03-27T14:58:24+03:00

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В начале апреля в Петербурге состоится крупномасштабное мероприятие, которое так или иначе затрагивает практически все северные страны. Арктический форум в пятый раз станет площадкой для обсуждения проблем Северного полюса. И одним из главных гостей станет министр иностранных дел Дании.

- Андерс Самуэльсен примет участие в V Международном арктическом форуме «Арктика - территория диалога», который пройдет 9-10 апреля в Санкт-Петербурге, - пишет ТАСС со ссылкой на посла Датского королевства в России Карстена Сендергорда.

По словам дипломата, глава МИД Дании уже второй раз приезжает на Арктический форум в Россию. Первый раз это произошло в 2017 году (ранее мероприятия проходили в Архангельске). Новый визит на форум означает «высокую эффективность работы в рамках деловой программы форума», а также оказывает хорошее влияние на развитие российско-датских торгово-экономических отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU