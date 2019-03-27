Петербургские антимонопольщики завели дело в отношении Балтийской таможни

СЕГОДНЯ 15:32 2019-03-27T15:32:07+03:00

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Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России возбудило дело в отношении Балтийской таможни. Инспекторам ведомства не понравились договоры на безвозмездное хранение документов и изъятых товаров.

- Как выявил антимонопольный орган, Таможня без проведения конкурсных процедур заключила безвозмездные договоры на право оказания складских услуг по хранению изъятых документов и товаров с тремя коммерческими фирмами. - сообщает пресс-служба УФАС.

В том случае, если Таможня изымает товар у того или иного импортера/экспортера, то его надо где-то хранить. По договору изъятое передается в одну из трех компаний. Там вещи хранятся, но чтобы их потом вернуть, придется оплатить услуги по хранению коммерсантам.

При этом период хранения не указывается, а цены на хранение, установленные этими организациями, значительно превышают цены на аналогичные услуги в других места.

То есть действующее соглашение Таможни с тремя коммерческими структурами является прямым нарушением антимонопольного закона по нескольким пунктам. Первое заседание по делу пройдет 16 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU