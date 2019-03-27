2019-03-27T17:10:01+03:00
Происшествия

Мошеннику, который за 1,5 миллиона долларов предлагал устроить нужного человека гендиректором госкомпании, дали два года условно

Предприимчивый петербуржец успел получить 500 тысяч задатка, но не успел его потратить
Петр КИБЕР
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Предприимчивый петербуржец успел получить 500 тысяч задатка, но не успел его потратить.Предприимчивый петербуржец успел получить 500 тысяч задатка, но не успел его потратить.Фото: REUTERS
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Василеостровский районный суд Петербурга огласил вердикт в отношении местного жителя, которого обвиняли в мошенничестве. Мужчина предлагал за крупную сумму денег устроить нужного человека на должность руководителя государственной лизинговой компании.

- Суд установил: обвиняемый в июле 2018 года, с целью хищения денежных средств, путем обмана, сообщил потерпевшему о необходимости передачи взятки 1 500 000 долларов США должностному лицу, имеющему право выдвижения кандидатов для избрания генерального директора «Государственной транспортной лизинговой компании», - сообщает Объединенная служба судов Петербурга.

Неизвестно, какие прибыли от должности гендиректора планировала получить жертва мошенничества, но она согласилась на предложенные условия. Мужчины встретились и мошенник получил в руки полмиллиона долларов. Но потратить он их не успел, так как вскоре попал в руки полиции.

Сам мужчина вину признал. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет тюрьмы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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