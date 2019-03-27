Мошеннику, который за 1,5 миллиона долларов предлагал устроить нужного человека гендиректором госкомпании, дали два года условно

СЕГОДНЯ 16:50 2019-03-27T17:10:01+03:00

Предприимчивый петербуржец успел получить 500 тысяч задатка, но не успел его потратить. Фото: REUTERS

Предприимчивый петербуржец успел получить 500 тысяч задатка, но не успел его потратить

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Василеостровский районный суд Петербурга огласил вердикт в отношении местного жителя, которого обвиняли в мошенничестве. Мужчина предлагал за крупную сумму денег устроить нужного человека на должность руководителя государственной лизинговой компании.

- Суд установил: обвиняемый в июле 2018 года, с целью хищения денежных средств, путем обмана, сообщил потерпевшему о необходимости передачи взятки 1 500 000 долларов США должностному лицу, имеющему право выдвижения кандидатов для избрания генерального директора «Государственной транспортной лизинговой компании», - сообщает Объединенная служба судов Петербурга.

Неизвестно, какие прибыли от должности гендиректора планировала получить жертва мошенничества, но она согласилась на предложенные условия. Мужчины встретились и мошенник получил в руки полмиллиона долларов. Но потратить он их не успел, так как вскоре попал в руки полиции.

Сам мужчина вину признал. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет тюрьмы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU