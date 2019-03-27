2019-03-27T17:48:50+03:00
Общество

Петербургу не хватает 11 станций скорой помощи

А сети лечебных учреждений города нужна тотальная инвентаризация
Петр КИБЕР
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Петербургская медицина нуждается в "тотальной инвентаризации".Петербургская медицина нуждается в "тотальной инвентаризации".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня в Петербурге, на высшем государственном уровне обсуждали будущее городской медицины. На встречу с руководством Северной столицы приехала глава Минздрава России Вероника Скворцова, которая приняла участие в заседании расширенной коллегии комитета по здравоохранению.

- Министр поблагодарила руководство города за созданные для развития здравоохранения условия, а работников отрасли – за достигнутые успехи, среди которых увеличение средней продолжительности жизни в Петербурге, - сообщает пресс-служба Смольного.

Но, в то же время, по словам главы комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрия Лисовца, кое-где, особенно в новых районах, не хватает станций скорой помощи. Их нужно еще как минимум одиннадцать.

А вся система лечебных учреждений должна подвергнуться «тотальной инвентаризации».

- Выявить неэффективно функционирующие отделения и высвободившийся ресурс направить на развитие тех направлений, в развитии которых город особенно нуждается: паллиативная медицина, детская и первичная помощь, реабилитация, гериатрия, - заявил врио губернатора Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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