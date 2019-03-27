2019-03-27T18:26:59+03:00
Общество

Петербург получит допсредства на развитие социальной сферы

Выделить деньги для города пообещал премьер-министр России Дмитрий Медведев
Петр КИБЕР
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Петербург получит дополнительные деньги на развитие социальной сферы города.Петербург получит дополнительные деньги на развитие социальной сферы города.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Сегодня в Москве говорили о развитии Петербурга. 27 марта на встречу к председателю правительства России Дмитрию Медведеву приехал врио главы Северной столицы. Основной темой разговора стали средства на социальную сферу города.

- Александр Беглов обратился с просьбой оказать содействие в выделении средств на приобретение объектов социальной инфраструктуры: 17 детских садов, 4 школ, 15 офисов врачей общей практики и поликлиник, - сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.

Также городу нужны 1 миллиард 200 миллионов рублей для обеспечения жителей города жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами, в которых сейчас имеется некоторый дефицит.

В Москве просьбу приняли и обещали деньги найти. Также Федеральный центр постарается изыскать средства и на выкуп помещений для детсадов и прочих соцобъектов , хотя тут сумма более серьезная - 10,6 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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