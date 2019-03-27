С 17 по 20 апреля в Петербурге пройдет Неделя городских изменений
В середине апреля в Петербурге пройдет Неделя городских изменений. Несмотря на то, что «неделя» уложится в три дня, с 17 по 20 апреля, в Северной столице состоится два масштабных мероприятия, посвященных изменениям в общественной среде.
- Основными событиями Недели станут два форума. Это V Международный форум пространственного развития и I Международный форум общественного участия: «Общественное участие в развитии мегаполисов: расширение возможностей», - сообщил на пресс-конференции вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.
Участники форумов будут обсуждать несколько животрепещущих вопросов. В том числе: как приспособить историческую застройку для современного использования, как создать эффективную модель управления городским хозяйством с учетом ограничений в историческом центре, а также как установить диалог с населением в сфере городских изменений и как вовлечь общество в эти изменения.
Без изменений, определения вектора развития, Петербург, по мнению Елина, ждет судьба «туристического гетто» и «медленное угасание».
ИСТОЧНИК KP.RU