С 17 по 20 апреля в Петербурге пройдет Неделя городских изменений

СЕГОДНЯ 18:50 2019-03-27T18:50:18+03:00

Если ничего не менять, то Петербург может стать "Туристическим гетто". Фото: Александр ГЛУЗ

Главной темой мероприятий, которые пройдут в городе, станут изменения в общественной среде мегаполиса

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В середине апреля в Петербурге пройдет Неделя городских изменений. Несмотря на то, что «неделя» уложится в три дня, с 17 по 20 апреля, в Северной столице состоится два масштабных мероприятия, посвященных изменениям в общественной среде.

- Основными событиями Недели станут два форума. Это V Международный форум пространственного развития и I Международный форум общественного участия: «Общественное участие в развитии мегаполисов: расширение возможностей», - сообщил на пресс-конференции вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

Участники форумов будут обсуждать несколько животрепещущих вопросов. В том числе: как приспособить историческую застройку для современного использования, как создать эффективную модель управления городским хозяйством с учетом ограничений в историческом центре, а также как установить диалог с населением в сфере городских изменений и как вовлечь общество в эти изменения.

Без изменений, определения вектора развития, Петербург, по мнению Елина, ждет судьба «туристического гетто» и «медленное угасание».

ИСТОЧНИК KP.RU