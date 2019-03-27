На финской границе турист «забыл» про 200 струн и 72 баночки воска для инструментов на 6 тысяч евро

СЕГОДНЯ 20:15 2019-03-27T22:00:48+03:00

Турист из Петербурга пытался ввезти в Россию 227 упаковок струн и 72 банки воска для музыкальных инструментов без декларирования. Фото: Пресс-служба Выборгской таможни.

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Сотрудники Выборгской таможни пресекли незаконный ввоз в Россию партии струн для инструментов и специального воска для них. Товар на сумму около шести тысяч евро «забыл» задекларировать турист из Петербурга.

- В ручной клади были обнаружены струны и канифоли для струнно-смычковых инструментов. Пассажир, в рюкзаке которого оказался контрабандный товар, объяснил совершенное правонарушение незнанием таможенного законодательства, - сообщает пресс-служба Выборгской таможни.

Ошибка мужчины была в том, что он пошел со своим грузом по «зеленому коридору» и не стал декларировать товар. Сознательно он «забыл» про это, намереваясь избежать уплаты таможенной пошлины, или же случайно, но вся партия из 227 упаковок струн для музыкальных инструментов, 72 баночек воска и 20 рекламных буклетов была изъята.

Таможенники посчитали, что для личного пользования этого слишком много. Теперь мужчину ждет крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU