Прокуратура требует лишить водительских прав 12 «психов» и «наркоманов»
Иногда кажется, что на дорогах города много «психов» и «наркоманов»? И это неспроста. Прокуратура Василеостровского района Петербурга требует лишить водительских прав 12 местных жителей.
- При проверке оказалось, что часть из них состоят на учете в психоневрологическим диспансере, а другая - в наркологической больнице, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.
Поскольку закон напрямую запрещает (и понятно почему) давать водительские права людям, состоящим на учете у психиатра или нарколога, то сотрудники прокуратуры обратились в суд, чтобы там водительские удостоверения были аннулированы.
Впрочем, это не уникальный случай. Районные прокуратуры регулярно проводят аналогичные проверки. Осенью 2018 года точно такое же нарушение нашлось в Пушкинском районе.
В общем, если вы едете или идете по улице, то помните старую народную мудрость - правило трех «Д». То есть «дай дорогу дураку», ведь неизвестно кто может оказаться за рулем соседнего автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU