Прокуратура требует лишить водительских прав 12 «психов» и «наркоманов»

СЕГОДНЯ 20:41 2019-03-27T20:41:27+03:00

За рулем машины может оказаться кто угодно. Даже пациент психиатрии или наркологии. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

По закону люди, состоящие на учете в психоневрологическом диспансере, не могут садиться за руль

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Иногда кажется, что на дорогах города много «психов» и «наркоманов»? И это неспроста. Прокуратура Василеостровского района Петербурга требует лишить водительских прав 12 местных жителей.

- При проверке оказалось, что часть из них состоят на учете в психоневрологическим диспансере, а другая - в наркологической больнице, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Поскольку закон напрямую запрещает (и понятно почему) давать водительские права людям, состоящим на учете у психиатра или нарколога, то сотрудники прокуратуры обратились в суд, чтобы там водительские удостоверения были аннулированы.

Впрочем, это не уникальный случай. Районные прокуратуры регулярно проводят аналогичные проверки. Осенью 2018 года точно такое же нарушение нашлось в Пушкинском районе.

В общем, если вы едете или идете по улице, то помните старую народную мудрость - правило трех «Д». То есть «дай дорогу дураку», ведь неизвестно кто может оказаться за рулем соседнего автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU