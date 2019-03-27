В Петербурге пятый день подряд эвакуируют «Континенты»
Волна ложных минирований, из-за которых приходится эвакуировать тысячи человек и проверять десятки объектов по всему городу, никак не может оставить Петербург. Всю прошлую неделю телефонные террористы сообщали о бомбах в школах, а сейчас переключились на торговые центры.
- ТК «Континент» на проспекте Стачек опять эвакуируют. Уже пятый день подряд- пишут петербуржцы в соцсетях.
Также людей выводят из другого «Континента» - на Байконурской улице. Эвакуирован и еще один одноименный торговый комплекс, расположенный на Бухарестской улице. ТК «Норд» на проспекте Просвещения также опустел.
«Заминированы» оказались ТК «Атмосфера» на Комендантской площади, «Заневский каскад» на «Ладожской» и ТРК «Меркурий» на улице Савушкина в Приморском районе.
Пока неизвестно, чем закончится нынешняя неделя, но с 1 апреля специалисты вновь ждут волны минирований школ - каникулы закончатся и дети вновь пойдут на учебу.
ИСТОЧНИК KP.RU