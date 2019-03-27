2019-03-27T21:30:56+03:00
Происшествия

В Петербурге пятый день подряд эвакуируют «Континенты»

Вместе с ними пострадали от телефонных террористов и другие торговые центры города
Петр КИБЕР
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"Континенты" опять попали под эвакуацию. А с ними и другие торговые центры города. Фото: vk.com/spb_today"Континенты" опять попали под эвакуацию. А с ними и другие торговые центры города. Фото: vk.com/spb_today
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Волна ложных минирований, из-за которых приходится эвакуировать тысячи человек и проверять десятки объектов по всему городу, никак не может оставить Петербург. Всю прошлую неделю телефонные террористы сообщали о бомбах в школах, а сейчас переключились на торговые центры.

- ТК «Континент» на проспекте Стачек опять эвакуируют. Уже пятый день подряд- пишут петербуржцы в соцсетях.

Также людей выводят из другого «Континента» - на Байконурской улице. Эвакуирован и еще один одноименный торговый комплекс, расположенный на Бухарестской улице. ТК «Норд» на проспекте Просвещения также опустел.

«Заминированы» оказались ТК «Атмосфера» на Комендантской площади, «Заневский каскад» на «Ладожской» и ТРК «Меркурий» на улице Савушкина в Приморском районе.

Пока неизвестно, чем закончится нынешняя неделя, но с 1 апреля специалисты вновь ждут волны минирований школ - каникулы закончатся и дети вновь пойдут на учебу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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