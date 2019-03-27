2019-03-27T21:45:07+03:00
Происшествия

На Лисичанской улице горит здание оборонного завода «Водтрансприбор»

На месте работают спасатели, пожарные и сотрудники газовой службы
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На Лисичанской улице тушат пожар в здании оборонного предприятия. Фото: Аварийный Петербург".На Лисичанской улице тушат пожар в здании оборонного предприятия. Фото: Аварийный Петербург".
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Серьезный пожар возник вечером 27 марта в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Машины с мигалками съехались к зданию акционерного общества «Водтрансприбор» на Лисичанской улице.

- Горит один из секретных корпусов. Адрес - Лисичанская, дом 5, - сообщает телеграмм-канал «Аварийный Петербург», со ссылкой на очевидцев происшествия.

Что именно за «секретный» корпус - неизвестно, однако само предприятие занимается производством гидроаккустических приборов, в частности антенн. И в основном по заказу Военно-морского флота России.

- Практически 90 процентов подводного флота России вооружено гидроакустическими комплексами, изготовленными на предприятии, - говорится на сайте «Водтрансприбора».

Вполне вероятно, что некоторые разработки завода носят секретный характер.

Что касается пожара, что на месте работают как сотрудники МЧС, так и аварийщики из «Петербурггаза». Пока огонь локализовать не удалось, пламя охватило часть помещений на втором-третьем этажах здания. Проезд по Лисичанской улице затруднен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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