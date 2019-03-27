Логично: Петербуржцы выстроились в слово «театр» в честь Международного дня театра

СЕГОДНЯ 21:59 2019-03-27T21:59:36+03:00

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Петербург не просто так носит почетное звание культурной столицы. Жители города на Неве любят музеи, библиотеки, галереи искусств и, конечно же театры. А гости Северной столицы им в этом помогают. И сегодня, 27 марта, в честь Международного дня театра, прошел тематический флешмоб.

- Ровно в 17:00 на площади перед главным входом собрались театралы разных возрастов. Все, от мала до велика, шаг за шагом, под чутким руководством куратора, выстроили слово «театр». Масштабно? Грандиозно? Не те слова! - сообщает пресс-служба театра «Балтийский дом», ставшего устроителем акции.

Для того, чтобы выстроить живую инсталляцию нужных размеров, в Александровском парке собрались 250 человек, не считая кураторов. И у них все получилось. А, организаторы надеются, что о театре петербуржцы будут вспоминать не только в этот день, а регулярно. И чаще приобщаться к культурной жизни города.

ИСТОЧНИК KP.RU