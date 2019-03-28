Погода на 28 марта в Петербурге: Облачно с прояснениями

СЕГОДНЯ 07:53 2019-03-28T07:53:55+03:00

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Все никак жители Петербурга не могут снять с себя зимние куртки и пальто для того, чтобы отдать их в химчистку и убрать в шкаф на ближайшие месяцев восемь. Утро четверга, 28 марта, в Северной столице выдалось прохладным. Ночью температура воздуха снова опустилась ниже нуля градусов. А вот уже к вечеру вполне вероятно пойдет небольшой дождь.

- Температура воздуха в ночь на 28 марта в Петербурге опустилась до минус 2-4 градусов. Утром также еще держалась минусовая температура, однако уже к середине четверга погода немного разыграется и отметки на столбиках термометра покажут 4-6 градусов выше нуля, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В целом погода в четверг ожидается истинно петербуржская – облачно с прояснениями. Утром в отдельных районах может выпасть снег, а в конце дня синоптики обещают слабый дождь. Ветер 28 марта подует со стороны запада и юго-запада. Также жителям города, особенно автомобилистам, надо не забывать о том, что на дорогах гололедица.

К концу недели в Северной столице все же начнет теплеть. Особо теплой обещает быть пятница – до 10 градусов тепла. В целом синоптики прогнозируют, что весна во всей своей красе вступит в законные права уже в начале апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU