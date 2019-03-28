Момент смертельного ДТП на Гостилицком шоссе попал на видео

СЕГОДНЯ 08:28 2019-03-28T08:28:23+03:00

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Авария с летальным исходом произошла накануне вечером, 27 марта, на трассе Петродворец – Кейкино в Ленинградской области. Все случилось стремительно. Водитель иномарки «Хендай» резко выскочил на полосу встречного движения и столкнулся «лоб в лоб» с автомобилем «Тойота».

Момент аварии попал на видео. Бдительный автомобилист обратил внимание на движущийся перед ним автомобиль «Хендай», который петлял по дороге. Он даже набрал номер экстренных служб для того, чтобы связаться с ГИБДД и постараться предотвратить трагедию. Но через пару секунд уже было поздно.

Смертельное ДТП на Гостилицком шоссе в Ленобласти .

- 27 марта около 18:30 на 8-м километре Гостилицкого шоссе Ломоносовского района Ленобласти 54-летний водитель за рулем «Хендай» неожиданно выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Тойота», за рулем которого находилась 50-летняя женщина, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Петербурга и 47-го региона.

Примечательно, что на этом участке дорога разделена сплошной полосой. По правилам, водитель «Хендай» не должен был ее пересекать. Однако нарушение ПДД привело к трагическим последствиям.

После удара водитель «Хендай» скончался на месте. Вторая участница ДТП получила травмы средней степени тяжести. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU