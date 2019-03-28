В ТЦ «Лиговъ» охранник без причины избил двух парней

СЕГОДНЯ 09:49 2019-03-28T09:49:14+03:00

Очевидцы утверждают, что сотрудник ТЦ в Петербурге не первый раз распускает руки [видео]

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В среду, 27 марта, посетители торгового центра «Лиговъ» на Лиговском проспекте в Петербурге наблюдали картину самопроизвола. Охранник ТЦ избил двух молодых людей, которые сидели за столиком в ресторанном дворике. Парни были пьяны, но вели себя не агрессивно. Когда они поднялись из-за стола, охранник отвесил им «оплеух», заломал парням руки и уложил на пол. Возразить мужчине решились посетители ТЦ.

- За что вы их так? Мы вызываем полицию, - заступились за молодых людей очевидцы.

Однако охранник никого не слушал и продолжать держать лицом в пол парней. Спустя время приехали росгвардейцы, следом за ними скорая помощь. Врачи осмотрели парней и забрали в больницу, так как после столкновения с охранником у них были кровоподтеки и ссадины. Сотрудник полиции так и не явился на вызов.

Охранники в ТЦ Петербурга избили двух посетителей .

Как рассказали очевидцы, молодые люди действительно никого не трогали. По какой причине на них напал охранник со своим напарником, не понятно.

По словам друзей пострадавших парней, это уже не первый случай. Ранее этот же охранник столкнул одного из молодых людей с эскалатора в ТЦ. Да, так, что тот «проехал» лицом по ступеням.

ИСТОЧНИК KP.RU